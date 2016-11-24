Шота Арвеладзе: У «Маккаби» еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги Европы против «Зенита» со счетом 2:0.

- Как оцениваете шансы на выход в плей-офф?

- У нас еще есть шансы, если победим «Дандолк».

- Почему не удалось забить?

- Нам нужно было забивать и мы создали два или три полумомента. Игра была равная, у нас были два отличных момента, один раз мы забили, но из офсайда. Возможно, если бы мы реализовали свои шансы и не было бы положения вне игры, исход матча был бы другим. Мы заслуживали большего, но «Зенит» настолько хорош, что выиграл оба матча. Странно, что топ-клуб не может показать хорошую игру, которую нам хотелось бы.

Напоследок хочу выразить соболезнования жителям Израиля, где бушуют пожары. Надеюсь, мы это переживем. Мы надеемся на лучшее, - приводит слова Арвеладзе корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» (2:0). Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».