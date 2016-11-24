Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшие

Вице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.

– Нам все равно кого… Дальше знаете сами. Здесь слабых команд нет. Это победители континентов. Из Южной Америки всегда хочешь Бразилию. Но я посмотрел на Чили в матче с Уругваем. Не дай бог в нашем сегодняшнем состоянии под них попасть. Просто сумасшедшие. Если только «Ростов» вчерашний поставить. Мы смотрели матч против «Баварии» с Рустамом Миннихановым. Последние 20 минут стояли: «Когда же он свистнет!?» – передает слова Мутко «Чемпионат».

Напомним, сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом, опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в феврале). В ходе Официальной жеребьевки команды будут поочередно отправляться в одну из групп.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.