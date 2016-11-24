Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 0Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Йокерит2 : 3 БСКА
Баскетбол  Реал- : -УНИКС
Хоккей  Спартак0 : 1Медвешчак
Футбол  Краснодар0 : 1Зальцбург
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Фейеноорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Не дай бог попасть под Чили, просто сумасшедшие

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Вице-премьер правительства Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки Кубка конфедераций, которая состоится в ближайшую субботу в Казани.

– Нам все равно кого… Дальше знаете сами. Здесь слабых команд нет. Это победители континентов. Из Южной Америки всегда хочешь Бразилию. Но я посмотрел на Чили в матче с Уругваем. Не дай бог в нашем сегодняшнем состоянии под них попасть. Просто сумасшедшие. Если только «Ростов» вчерашний поставить. Мы смотрели матч против «Баварии» с Рустамом Миннихановым. Последние 20 минут стояли: «Когда же он свистнет!?» – передает слова Мутко «Чемпионат».

Напомним, сборная России как представитель страны-организатора и три сборных с наивысшим рейтингом, опубликованным 24 ноября (Германия, Чили и Португалия), попали в первую корзину. Остальные четыре команды оказались во второй корзине (Мексика, Австралия, Новая Зеландия и представитель Африки, который станет известен в феврале). В ходе Официальной жеребьевки команды будут поочередно отправляться в одну из групп.

Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Путин встретится с главой ФИФА Джанни ИнфантиноПрезидент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября встретится с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.Виталий Мутко: Никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нетПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Виталий Мутко: «Ростову» важно не попасть в ловушку в матче с ПСВВице-премьер РФ Виталий Мутко порадовался за «Ростов» после победы над «Баварией» и попросил по достоинству оценить ПСВ в заключительном туре.ВИДЕО ДНЯ: Как новый стадион в Петербурге выглядит прямо сейчасВидео с высоты птичьего полета: вас удивит, насколько красива и похожа на готовую будущая арена финала Кубка конфедераций и полуфинала чемпионата мира-2018.Сборная России на Кубке Конфедераций попала в одну корзину с Германией, Чили, ПортугалиейСегодня, 24 ноября, состоялось заседание Организационного комитета, на котором была утверждена процедура официальной жеребьевки Кубка Конфедераций, сообщает официальный сайт ФИФА.Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, заняв 55-е местоНа официальном сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг.Виталий Мутко: У «Ростова» была запредельная мотивация. Никакой Нойер не помог быПрезидент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, что ростовчане победили со счетом 3:2.Виталий Мутко: Строительство стадиона в Самаре выйдет на проектные сроки к январюГлава РФС Виталий Мутко сообщил, что строители стадиона к чемпионату мира-2018 в Самаре выйдут на проектные сроки к январю 2017 года.Виталий Мутко: Требования МПК – вне рамок права и здравого смыслаВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о требованиях Международного паралимпийского комитета (МПК) по восстановлению членства Паралимийского комитета России (ПКР).Гинер возглавил финансовый комитет РФС, Лебедев - комитет детско-юношеского футболаПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о назначения руководителей комитетов организации на сегодняшнем исполкоме.Виталий Мутко: Судьи будут дорогими и прозрачнымиГлава РФС, вице-премьер по спорту Виталий Мутко прокомментировал «Советскому спорту» реформу судейского корпуса, затеянную в футбольном ведомстве:Виталий Мутко: Цена на трансляции ЧМ-2018, на наш взгляд, завышена. Ищем компромиссПрезидент РФС Виталий Мутко – о том, почему российские телеканалы пока не купили права на трансляции Чм-2018.Первый матч на новом стадионе в Петербурге сыграет «Зенит»Президент РФС Виталий Мутко рассказал о первом тестовом матче на строящемся стадионе в Петербурге.Российские телеканалы до сих пор не купили права на чемпионат мира-2018Российское телевидение пока не купило официальные права на показ домашнего ЧМ-2018 по футболу.Виталий Мутко: Бонусы судьям будут зависеть от оценокПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал введение ежемесячной зарплаты для футбольных судей.Жулио Баптиста представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA в редакции «Советского спорта»Жулио Баптиста посетит редакцию «Советского спорта», представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA и от лица FIFA разыграет билеты на «Турнир чемпионов» среди наших читателей.Олег Иванов: Жулиано, Халк и Ярошик усилили бы сборную РоссииПолузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, что думает по поводу смены поколений в сборной России и натурализации.Исполком РФС выдвинул кандидатуру Мутко в совет ФИФАИсполком Российского футбольного союза (РФС) выдвинул кандидатуру президента организации Виталия Мутко в совет Международной федерации футбола (ФИФА).Главный тренер сборной Исландии: Футболисты в России живут богато, поэтому они не амбициозныГлавный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон считает, что жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая.Джанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоДжанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не былоНезадолго до жеребьевки Кубка конфедераций Джанни Инфантино дал первое эксклюзивное интервью российскому изданию.

Чили
Чиликалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедераций

Cпецпредложение