Смолов – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Зальцбургом»

Хави Гарсия: Об усталости «Зенита» не может быть и речи, мы будем сконцентрированы с «Краснодаром»

Капитан «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).