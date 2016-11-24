Смолов – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Зальцбургом»
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зальцбурга», которые сегодня встретятся в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозинью, Перейра, Эбуэ, Каборе, Смолов;
Запасные: Синицын, Измайлов, Мартынович, Газинский, Ари, Лаборде, Еджейчик;
«Зальцбург»: Вальке, Миранда, Юпамекано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша, Ульмер, Гульбрандсен, Радошевич, Уисдом;
Запасные: Станкович, Чалета-Цар, Ябо, Жатковски, Хванг, Лайнер, Шлагер.
Встреча в Краснодаре начнется в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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