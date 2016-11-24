Лука Джорджевич: Надеюсь, в следующих играх получу еще один шанс и сыграю лучше, чем с «Маккаби»

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

- Вы после прошлого матча говорили, что постараетесь использовать свой шанс, но сегодня был не ваш день.

- Не знаю, что об этом сказать. Первый тайм сложился тяжело, «Маккаби» играл хорошо, имел много пространства, и нам было сложно. У нас немногое получалось в атаке, я мало получал мяч.

- Луческу объяснил, почему заменил вас?

- Это останется в раздевалке.

- Вы в этом сезоне отлично выходили на замену. Было труднее играть с первых минут?

- Для любого игрока легче начинать матч в основе, он чувствует, что у него много времени показать себя. К сожалению, у меня было не достаточно времени, чтобы проявить себя. Я играл не так, как ожидал. Надеюсь, в следующих играх получу еще один шанс и сыграю лучше, чем сегодня.

- «Зенит» уже вышел в плей-офф Лиги Европы. У команды осталась мотивация на следующий матч?

- Конечно, вы видели, что Мистер поменял не так много футболистов, которые обычно играют. Всегда важно побеждать, у нас будет трудный матч в воскресенье. В команде хорошая атмосфера, мы победили, и это самое важное, - приводит слова Джорджевича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» со счетом 2:0. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».