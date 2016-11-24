Лука Джорджевич: Надеюсь, в следующих играх получу еще один шанс и сыграю лучше, чем с «Маккаби»
Форвард «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).
- Вы после прошлого матча говорили, что постараетесь использовать свой шанс, но сегодня был не ваш день.
- Не знаю, что об этом сказать. Первый тайм сложился тяжело, «Маккаби» играл хорошо, имел много пространства, и нам было сложно. У нас немногое получалось в атаке, я мало получал мяч.
- Луческу объяснил, почему заменил вас?
- Это останется в раздевалке.
- Вы в этом сезоне отлично выходили на замену. Было труднее играть с первых минут?
- Для любого игрока легче начинать матч в основе, он чувствует, что у него много времени показать себя. К сожалению, у меня было не достаточно времени, чтобы проявить себя. Я играл не так, как ожидал. Надеюсь, в следующих играх получу еще один шанс и сыграю лучше, чем сегодня.
- «Зенит» уже вышел в плей-офф Лиги Европы. У команды осталась мотивация на следующий матч?
- Конечно, вы видели, что Мистер поменял не так много футболистов, которые обычно играют. Всегда важно побеждать, у нас будет трудный матч в воскресенье. В команде хорошая атмосфера, мы победили, и это самое важное, - приводит слова Джорджевича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» со счетом 2:0. Голы в составе
петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.
После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция