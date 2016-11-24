Жулиано: Серьезный настрой «Зенита» на Лигу Европы? Это наш имидж

Защитник «Маккаби» Егор Филипенко поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги Европы против «Зенита» со счетом 0:2.

- Интересная игра, непростая. Много моментов создавал соперник, мы довольны победой.

- Ожидали, что удастся набрать 15 очков из 15?

- Мы рады этому результату. Такого никогда не ждешь, просто играешь каждый матч на победу.

- Как удалось так серьезно настроиться на Лигу Европы?

- Это наш имидж. «Зенит» - большая команда, которую знают везде. Это было мотивацией, - приводит слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» (2:0). Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».