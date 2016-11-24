Хави Гарсия: Об усталости «Зенита» не может быть и речи, мы будем сконцентрированы с «Краснодаром»

Капитан «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

- Хороший матч. Мы довольны. Непросто выиграть пять матчей подряд, а это дает мотивацию.

- В чем была ваша мотивация?

- Это гордость за команду, это наше лицо. Важно побеждать, потому что это может привести нас к победе в Лиге Европы.

- Вам предстоит сыграть с «Краснодаром», который проводит матч Лиги Европы. Игровой тонус поможет или, наоборот, может сказаться усталость?

- Об усталости не может быть и речи, мы будем сконцентрированы, - приводит слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» (2:0). Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».