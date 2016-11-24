Пол Мерсон: Игра «Арсенала» напоминает латание дыр

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон признался, что не в восторге от выступления команды в последних матчах.

«Все говорят, что «Арсенал» очень хорош в этом сезоне, а по мне, так его игра напоминает латание дыр. «Мидлсбро» должен был выиграть на «Эмирэйтс», с аутсайдером «Сандерлендом» счет за 20 минут до конца был 1:1. Или встреча с «Манчестер Юнайтед», где также спаслись в самой концовке. Да, команда не проигрывает даже при неважной игре, но у нее слишком много ничьих. Пока я не вижу, что перед «Арсеналом» стоит вызов выиграть титул», - сказал Мерсон в интервью talkSport.

Напомним, в нынешнем сезоне команда Арсена Венгера потерпела лишь одно поражение - в первом туре чемпионата Англии от «Ливерпуля» (3:4).





