Егор Филипенко: С Дзюбой удалось перекинуться парой предложений

Защитник «Маккаби» Егор Филипенко поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги Европы против «Зенита» со счетом 0:2.

- Была тяжелая игра. Я считаю, мы поражения не заслуживали, как и в первой игре. Сказался класс «Зенита»: они свои моменты реализовали, мы - нет.

- Смогли с Дзюбой поговорить?

- Да, удалось после игры перекинуться парой предложений. Все нормально.

- О чем говорили?

- О жизни, как у него дела, как у меня. Ничего особенного. О «Спартаке» не говорили.

- С каким настроением сюда приезжали?

- С хорошим, собирались увезти отсюда очки. По игре мы не уступили «Зениту». Понятно, они, может, были не мотивированны, но это не наша проблема. Мы хорошо играли, но за хорошую игру очки никто не дает, - приводит слова Филипенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» со счетом 2:0. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».