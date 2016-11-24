Павел Колобков: Карлсен – выдающийся игрок, но будем болеть за Карякина

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился ожиданиями от десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Пока россиянин ведет 5:4.

– Конечно, я сегодня буду поддерживать Карякина, мы все очень внимательно следим за ним, все Министерство спорта следит за каждой партией. Удастся ли Сергею вновь победить черными? Будем надеяться, Карлсен – выдающийся игрок, но будем болеть за Карякина. Спорт — такая непредсказуемая вещь, а шахматы – тем более, – передает слова Колобкова «Газета.Ru».

Напомним, что десятая партия состоится в четверг, Карякин будет играть черными фигурами.

Если после 12 партий счет останется равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Призовой фонд матча – один миллион долларов.