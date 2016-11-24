Александр Емельяненко освободился из колонии
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко вышел на свободу. Об этом сообщил адвокат российского спортсмена Кахабер Долбадзе.
«Александр
освободился сегодня после 15:00 (мск).
Я разговаривал с ним, он все нормально
воспринимает. Сейчас он в Тамбове и
направляется в Старый Оскол к маме», – сказал
Долбадзе ТАСС.
Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.
Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.
Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.