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Шарапова не примет участия в Международной теннисной премьер-лиге

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Россиянка Мария Шарапова не примет участия в Международной теннисной премьер-лиге (IPTL). Состав участников этого выставочного турнира опубликован на официальном сайте турнира.

Ранее сообщалось, что Шарапова сыграет в составе команды Singapore Slammers. На турнир, который пройдет в Японии (2-4 декабря), Сингапуре (6-8 декабря), Филиппинах (9-11 декабря), ОАЭ (13-15 декабря) и Индии (16-18 декабря), также заявлены команды Japan Warriors, UAE Royals и Indian Aces.

Россию в премьер-лиге будет представлять бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована в январе на два года за употребление мельдония - запрещенного WADA вещества. Однако на выставочные встречи отстранение не распространяется.


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