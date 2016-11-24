«Зенит» победил «Маккаби» и одержал пятую победу подряд в Лиге Европы
«Зенит» в матче
группового этапа Лиги Европы победил тель-авивский «Маккаби» со счетом 2:0.
Голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.
Напомним, в последней игре группового этапа петербуржцы
сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет
«Дандолк».
После пяти матчей команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте.
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция