«Зенит» победил «Маккаби» и одержал пятую победу подряд в Лиге Европы

«Зенит» в матче группового этапа Лиги Европы победил тель-авивский «Маккаби» со счетом 2:0.

Голы в составе сине-бело-голубых забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

Напомним, в последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».

После пяти матчей команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте.