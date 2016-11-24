«Заря» уступила «Фенербахче» в Лиге Европы

«Фенербахче» дома взял верх над «Зарей» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Счет на 59-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Мирослав Стох. На 67-й минуте Симон Кьяер удвоил преимущество своей команды.

Турецкий клуб с десятью очками продолжает лидировать в группе А. Догнать его может «Фейеноорд», если сегодня обыграет на выезде «Манчестер Юнайтед».

Луганская команда с двумя очками - на последней строчке.

В шестом туре 8 декабря «Фенербахче» в гостях встретится с «Фейеноордом», а «Заря» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».