«Заря» уступила «Фенербахче» в Лиге Европы
«Фенербахче» дома взял верх над «Зарей» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
Счет на 59-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Мирослав Стох. На 67-й минуте Симон Кьяер удвоил преимущество своей команды.
Турецкий клуб с десятью очками продолжает лидировать в группе А. Догнать его может «Фейеноорд», если сегодня обыграет на выезде «Манчестер Юнайтед».
Луганская команда с двумя очками - на последней строчке.
В шестом туре 8 декабря «Фенербахче» в гостях встретится с «Фейеноордом», а «Заря» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».
Матч
Фенербахче - Заря - 2:0 (0:0)
Голы
Стох 59 (1:0). Кьяер 67 (2:0).
Состав
Фенербахче: Демирель, Кьяер, Шкртел, Озбайракли, Калдырым, Потук, Топал, Шен (Нойштедтер, 73), Соуза, Эменике (Стох, 46), Соу (Учан, 86)
Заря: Шевченко, Соболь, Каменюка (Опанасенко, 35), Сиваков, Форстер, Гречишкин, Чайковский, Харатин, Караваев, Петряк (Бонавентуре, 57), Кулач (Паулиньо, 69)
Предупреждения:
Шкртел, 90 - Бонавентуре, 66; Соболь, 75
Удаления:
нет - Соболь, 90
Судья:
Харальд Лехнер (Австрия)
Место и дата
24 ноября 19:00, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция