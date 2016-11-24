«Андерлехт» на последних минутах вырвал победу в матче с «Габалой»
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Габала» дома уступила «Андерлехту» со счетом 1:3.
В составе победителей отличись Юри Тилеманс, Массимо Бруно и Лукаш Теодорчик, у азербайджанцев единственный гол забил Ферейра Рикардиньо.
Стоит отметить, что тот же Рикардиньо на 75-й минуте не реализовал пенальти.
Добавим, полузащитник хозяев поля Рашад Эюбов на 88-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В параллельном матче группы С «Сент-Этьен» примет «Майнц», начало встречи в 23:05 по московскому времени.
Бельгийская команда с 11-ю очками лидирует в группе, у «Сент-Этьена» - восемь очков, у «Майнца» - пять, у «Габалы» - ни одного очка.
В следующем туре европейского турнира «Андерлехт» 8 декабря примет «Сент-Этьен», а «Габала» в этот же день сыграет с «Майнцем».
Лига Европы
Групповой этап
5-й тур
Матч
Габала - Андерлехт - 1:3 (1:1)
Голы
Тьелеманс 11 (0:1). Рикардиньо 15 (1:1 - пен.). Бруно 90 (1:2). Теодорчик 90 (1:3).
Состав
Габала: Безотосный, Рафаэл, Аббасов, Вернидуб, Рикардиньо, Эйюбов, Озобич, Маммадов, Квеквескири, Уикс, Дабо (Гурбанов, 52)
Андерлехт: Бёкс, Обрадович, Совах Аджей, Нюйтинк, Спайич, Станчу (Ханни, 70), Дендонкер, Тьелеманс, Капель (Бруно, 60), Теодорчик, Ачимпонг (Думбия, 90)
Незабитые пенальти
Рикардиньо (Габала), 74
Предупреждения:
Эйюбов, 63 - Совах Аджей, 28; Дендонкер, 42; Бёкс, 72
Удаления:
Эйюбов, 89 - нет
Судья:
Евгений Арановский (Украина)
Место и дата
24 ноября 19:00, Бакссел Арена, Онлайн-трансляция