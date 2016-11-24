«Андерлехт» на последних минутах вырвал победу в матче с «Габалой»

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Габала» дома уступила «Андерлехту» со счетом 1:3.

В составе победителей отличись Юри Тилеманс, Массимо Бруно и Лукаш Теодорчик, у азербайджанцев единственный гол забил Ферейра Рикардиньо.

Стоит отметить, что тот же Рикардиньо на 75-й минуте не реализовал пенальти.

Добавим, полузащитник хозяев поля Рашад Эюбов на 88-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В параллельном матче группы С «Сент-Этьен» примет «Майнц», начало встречи в 23:05 по московскому времени.

Бельгийская команда с 11-ю очками лидирует в группе, у «Сент-Этьена» - восемь очков, у «Майнца» - пять, у «Габалы» - ни одного очка.

В следующем туре европейского турнира «Андерлехт» 8 декабря примет «Сент-Этьен», а «Габала» в этот же день сыграет с «Майнцем».

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