Федор Канарейкин: Мы все равно работали до конца, но...

Главный тренер «Авангарда« Федор Канарейкин прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

- Поздравляю «Нефтехимик» с победой. Мы тоже знали, что последние три матча – два с «Ладой» и один с Новокузнецком – гости выиграли. Команда на подъеме. Мы, откровенно говоря, плохо вошли в игру: получили два быстрых гола, недоработали. Во втором периоде пытались выправить ситуацию, создавали моменты, но не смогли забить. А шайба в третьем периоде была поздней. Мы все равно работали до конца, но... на что наработали, то и получили.

- В нашей команде сыграл новичок, Дэвид Бут. Каким получился старт?

- Сегодня он появился в четвертом звене. Мы понимаем, что Дэвид еще не в тех кондициях. Мы пообщались и, откровенно говоря, не планировали ставить его на игру. Но в команде текущие проблемы со здоровьем: Дервук, наверное, закончил сезон – у него завтра операция, Анелев с травмой, Зубов и Лаута вернулись с выезда с повреждениями, а перед сегодняшней игрой потеряли Кучерявенко. Поэтому у Бута появилась возможность начать. Скажем так – удовлетворительно на сегодня, - цитирует Канарейкина пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что матч, прошедший в Омске, завершился победой гостей со счетом 3:1.