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«Астана» одержала волевую победу над АПОЭЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома обыграла АПОЭЛ со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Марин Аничич и Джордже Деспотович, у гостей единственный мяч забил Георгиос Эфрем.

Стоит отметить, что киприоты с 32-й минуты играли в меньшинстве, Иньяки Астис получил прямую красную карточку и покинул поле.

В параллельном матче группы В «Олимпиакос» примет «Янг Бойз», начало встречи в 23:05 по московскому времени.

Несмотря на поражение АПОЭЛ лидирует в группе, имея в активе девять очков. Второй - «Олимпиакос», у которого семь очков, у «Астаны» - пять, у «Янг Бойз» - четыре очка.

В следующем туре АПОЭЛ 8 декабря примет «Олимпиакос», а «Астана» в этот же день сыграет с «Янг Бойз».

Лига Европы
Групповой этап
5-й тур 

Матч

Астана - АПОЭЛ - 2:1 (0:1)

Голы

Эфрем 31 (0:1). Аничич 59 (1:1). Деспотович 84 (2:1).

Состав

Астана: Эрич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Каньяс, Мужиков, Максимович, Аничич, Деспотович, Кабананга

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Лаго, Астиц, Карлао, Мораиш, Алонефтис, Винициус, Эфрем, де Камарго, Сотириу

Судья:

Кевин Блом (Голландия)

Место и дата

24 ноября 19:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция


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