«Астана» одержала волевую победу над АПОЭЛ

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома обыграла АПОЭЛ со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Марин Аничич и Джордже Деспотович, у гостей единственный мяч забил Георгиос Эфрем.

Стоит отметить, что киприоты с 32-й минуты играли в меньшинстве, Иньяки Астис получил прямую красную карточку и покинул поле.

В параллельном матче группы В «Олимпиакос» примет «Янг Бойз», начало встречи в 23:05 по московскому времени.

Несмотря на поражение АПОЭЛ лидирует в группе, имея в активе девять очков. Второй - «Олимпиакос», у которого семь очков, у «Астаны» - пять, у «Янг Бойз» - четыре очка.

В следующем туре АПОЭЛ 8 декабря примет «Олимпиакос», а «Астана» в этот же день сыграет с «Янг Бойз».

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