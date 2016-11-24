«Астана» одержала волевую победу над АПОЭЛ
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Астана» дома обыграла АПОЭЛ со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Марин Аничич и Джордже Деспотович, у гостей единственный мяч забил Георгиос Эфрем.
Стоит отметить, что киприоты с 32-й минуты играли в меньшинстве, Иньяки Астис получил прямую красную карточку и покинул поле.
В параллельном матче группы В «Олимпиакос» примет «Янг Бойз», начало встречи в 23:05 по московскому времени.
Несмотря на поражение АПОЭЛ лидирует в группе, имея в активе девять очков. Второй - «Олимпиакос», у которого семь очков, у «Астаны» - пять, у «Янг Бойз» - четыре очка.
В следующем туре АПОЭЛ 8 декабря примет «Олимпиакос», а «Астана» в этот же день сыграет с «Янг Бойз».
Лига Европы
Групповой этап
5-й тур
Матч
Голы
Эфрем 31 (0:1). Аничич 59 (1:1). Деспотович 84 (2:1).
Состав
Астана: Эрич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Каньяс, Мужиков, Максимович, Аничич, Деспотович, Кабананга
АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Лаго, Астиц, Карлао, Мораиш, Алонефтис, Винициус, Эфрем, де Камарго, Сотириу
Судья:
Кевин Блом (Голландия)
Место и дата
24 ноября 19:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция