Мирча Луческу: Три очка, взятые в матче с «Маккаби», создадут энтузиазм в подготовке к игре с «Краснодаром»
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).
- Встречались две команды, которые по-разному готовились к матчу. «Маккаби» был мотивирован, агрессивен, много фолил. Это хорошая команда, особенно с точки зрения технической оснащенности футболистов.. Не зря в их составе 10 игроков разных сборных. В первом тайме они контролировали игру, легко уходили от нашего прессинга, владели мячом больше. «Зенит» не очень сконцентрировано начал игру, выглядел не очень остро: до 30 минуты не было ни одного удара в створ ворот.
Все поменялось после гола Кокорина: мы имели
во втором тайме преимущество, у соперника были возможности поразить наши
ворота. Доволен тем, что команда выиграла. В конце года и поля не совсем хорошие, и свежесть была не та, что в начале.
Эти важные три очка создадут энтузиазм в подготовке к игре с «Краснодаром». Надеюсь, и там все будет нормально. Доволен
Александром Кержаковым, который забил сегодня, он все ближе и ближе к рекорду, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» (2:0). Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.
После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».
Матч
Зенит - Маккаби Т-А - 2:0 (1:0)
Голы
Кокорин 44 (1:0). Кержаков А. 90 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак, Жулиано, Жирков (Ломбертс, 75), Витсель, Хави Гарсия, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков А., 66)
Маккаби Т-А: Райкович, Бен Харуш, Даса, Филипенко, Тиби, Медуньянин (Перец, 82), Голаса, Скарионе (Бенаюн, 46), Игебор, Бен Хаим II (Джехезкель, 46), Бен Басат
Предупреждения:
Кришито, 74; Витсель, 79 - Перец, 83; Джехезкель, 88; Игебор, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция