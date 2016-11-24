Мирча Луческу: Три очка, взятые в матче с «Маккаби», создадут энтузиазм в подготовке к игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

- Встречались две команды, которые по-разному готовились к матчу. «Маккаби» был мотивирован, агрессивен, много фолил. Это хорошая команда, особенно с точки зрения технической оснащенности футболистов.. Не зря в их составе 10 игроков разных сборных. В первом тайме они контролировали игру, легко уходили от нашего прессинга, владели мячом больше. «Зенит» не очень сконцентрировано начал игру, выглядел не очень остро: до 30 минуты не было ни одного удара в створ ворот.

Все поменялось после гола Кокорина: мы имели во втором тайме преимущество, у соперника были возможности поразить наши ворота. Доволен тем, что команда выиграла. В конце года и поля не совсем хорошие, и свежесть была не та, что в начале. Эти важные три очка создадут энтузиазм в подготовке к игре с «Краснодаром». Надеюсь, и там все будет нормально. Доволен Александром Кержаковым, который забил сегодня, он все ближе и ближе к рекорду, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Маккаби» (2:0). Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин и Александр Кержаков.

После этого матча команда Мирчи Луческу с 15 очками возглавляет группу D, «Маккаби» с четырьмя очками идет на третьем месте. В последней игре группового этапа петербуржцы сыграют 8 декабря на выезде против АЗ, команда из Израиля в тот же день примет «Дандолк».