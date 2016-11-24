Евгений Левченко: Я знал, что Еременко употреблял кокаин

Бывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«То, что Еременко употреблял кокаин, я знал некоторое время, но об этом, конечно, не хотелось рассказывать. Знаком с его братом – Алексеем, с которым играл в «Сатурне». Перед тем, как я ушел из команды, у него возникли проблемы с дисциплиной, режимом. А вот о Романе были только положительные отзывы. Он более собранный, дисциплинированный. Когда мне это все рассказали – чуть раньше, чем появились резонансные публикации – я не поверил.

Не знаю, с какой целью это употреблялось. Есть множество различных версий. Кокаин придает уверенности в себе – это одна из причин. Но также говорят, что наркотик употребляется после алкогольных запоев, как энергетик – чтобы нормально тренироваться и играть. Так или иначе – это абсолютно неприемлемо. Наказание Еременко – правильное. Это должно стать примером для всех футболистов, которые используют запрещенные препараты», - сказал Левченко.

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).