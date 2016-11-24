Сергей «God» Брагин перешел в Vega Squadron
Организация Vega Squadron объявила, что Сергей «God» Брагин присоединился к составу команды по Dota 2.
«Сергей – самый опытный и мастеровитый из доступных на текущий момент мидеров в СНГ. Мы уже давно хотели поработать с ним, причем, это касается и менеджмента, и самих игроков. Особенно важно, что он настроен на серьезную работу, как над собой, так и в плане командного взаимодействия, и мы надеемся, что это принесет свои плоды», - прокомментировал переход CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.
Новый состав Vega Squadron по Dota 2:
Ростислав «fn» Лозовой
Сергей «G» Брагин
Андрей «Mag» Чипенко
Акбар «SoNNeikO» Бутаев
Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля
Напомним, что ранее Брагин выступал за команду Team Empire.
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