Сергей «God» Брагин перешел в Vega Squadron

Виталий «V1lat» Волочай: «Мы за годы работы хорошо изучили то, как надо показывать игру и самые ее интересные моменты»

Комментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай рассказал, по каким принципам строится показ матчей Dota 2.