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Рожерио Сени возглавил «Сан-Паулу»

Источник:  ФК «Сан-Паулу»Комментарии

Легенда «Сан-Паулу» Рожерио Сени вернулся в команду в качестве главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

43-летний бразилец подписал контракт на два года.

Будучи футболистом Сени выступал на позиции голкипера. Всю карьеру бразилец провел в «Сан-Паулу» и в декабре 2015 объявил о завершении карьеры.

В составе сборной Бразилии отыграл 16 матчей и стал чемпионом мира в 2002 году .

Стоит отметить, что Сени известен своими бомбардирскими рекордами. Экс-голкипер забил 131 мяч.

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