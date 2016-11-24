Рожерио Сени возглавил «Сан-Паулу»

Легенда «Сан-Паулу» Рожерио Сени вернулся в команду в качестве главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

43-летний бразилец подписал контракт на два года.

É ELE #IssoÉSãoPaulo #01

Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo https://t.co/TNAcfFD4gT pic.twitter.com/J7eG1CPqGd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 24 ноября 2016 г.

Будучи футболистом Сени выступал на позиции голкипера. Всю карьеру бразилец провел в «Сан-Паулу» и в декабре 2015 объявил о завершении карьеры.

В составе сборной Бразилии отыграл 16 матчей и стал чемпионом мира в 2002 году .

Стоит отметить, что Сени известен своими бомбардирскими рекордами. Экс-голкипер забил 131 мяч.