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СКА по буллитам обыграл на выезде «Йокерит»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Йокеритом» по буллитам со счетом 3:2.

В составе армейцев шайбы забросили Сергей Плотников, Илья Ковальчук. Финны ответили точными бросками Томми Хухтала и Пекка Йормаркка. Победный буллит забросил Павел Дацюк. 

Напомним, после этой встречи  петербуржцы идут на первом месте в Западной конференции, имея в активе 84 очка. Финны с 50 очками остались на девятом месте.

Следующий матч СКА проведет 27 ноября против «Северстали». Начало матча в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Йокерит» днем раньше сыграет в Риге с «Динамо».

Матч

Йокерит - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Плотников (Ковальчук, Дацюк), 6:31 (0:1). Хухтала (Мяки, Йормакка), 51:08 (1:1). Ковальчук (Плотников, Яковлев), 53:31 (1:2). Йормакка 57:21 (2:2).

Победный буллит:

Дацюк - 2:3.

Место и дата

24 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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