СКА по буллитам обыграл на выезде «Йокерит»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Йокеритом» по буллитам со счетом 3:2.

В составе армейцев шайбы забросили Сергей Плотников, Илья Ковальчук. Финны ответили точными бросками Томми Хухтала и Пекка Йормаркка. Победный буллит забросил Павел Дацюк.

Напомним, после этой встречи петербуржцы идут на первом месте в Западной конференции, имея в активе 84 очка. Финны с 50 очками остались на девятом месте.

Следующий матч СКА проведет 27 ноября против «Северстали». Начало матча в 17:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Йокерит» днем раньше сыграет в Риге с «Динамо».