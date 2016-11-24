Нико Росберг: Я взволнован сражением за титул с Льюисом

Пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Абу-Даби.

«Для меня самое главное сосредоточиться на своей работе в этот уик-энд. Конечно, я взволнован сражением за титул с Льюисом в последней гонке.

Но я сосредоточен на своих задачах, хочу выиграть гонку и завершить сезон победой – это было бы удивительно», - сказал Росберг.

Напомним, перед заключительным этапом «королевских гонок» 31-летний немец расположился на первой строчке личного зачета, имея в активе 367 очков. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон идет вторым с 355-ю очками.

Последняя гонка сезона «больших призов» пройдет 27 ноября.