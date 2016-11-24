«Спартак» потерпел пятое поражение подряд, проиграв «Медвешчаку»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на домашнем льду проиграл «Медвешчаку» со счетом 0:1.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий гостей Майк Глумак.

Стоит отметить, что голкипер загребской команды Дрю Макинтайр, отразив все 29 бросков по своим воротам, отстоял первый «сухой» матч в сезоне.

После этого матча хорватский клуб с 41 очком идет на 11-м месте в Восточной конференции, а красно-белые там же, имея на одно очко меньше, расположились на 13-й строчке.

В следующем туре «Медвешчак» 26 ноября на выезде сыграет с «Сочи», а столичный клуб в этот же день примет «Слован».

КХЛ

Регулярный чемпионат



