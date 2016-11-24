«Спартак» потерпел пятое поражение подряд, проиграв «Медвешчаку»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на домашнем льду проиграл «Медвешчаку» со счетом 0:1.
Единственную шайбу в матче забросил нападающий гостей Майк Глумак.
Стоит отметить, что голкипер загребской команды Дрю Макинтайр, отразив все 29 бросков по своим воротам, отстоял первый «сухой» матч в сезоне.
После этого матча хорватский клуб с 41 очком идет на 11-м месте в Восточной конференции, а красно-белые там же, имея на одно очко меньше, расположились на 13-й строчке.
В следующем туре «Медвешчак» 26 ноября на выезде сыграет с «Сочи», а столичный клуб в этот же день примет «Слован».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - Медвешчак - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Глумак (Болдюк, Катич), 32:10 (0:1).
Место и дата
24 ноября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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