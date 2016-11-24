Дэвид Бут: Результат не тот, которого мы ждали, но мы будем двигаться вперед

Новичок «Авангарда» американский нападающий Дэвид Бут поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

- Приятно оказаться наконец в игре, на льду, поскольку у меня выдалось очень долгое путешествие практически через полмира. Конечно, результат сегодня не тот, которого я ожидал, которого мне хотелось бы, но мы будем двигаться дальше, вперёд.

- Что случилось в первом периоде? Мы получили два гола за 14 секунд.

- Я думаю, что у соперника выдалось по-настоящему потрясающее начало, они воспользовались своими немногочисленными шансами и забросили нам эти шайбы. Не думаю, что мы много позволили им, просто им удалось реализовать те моменты, которые у них были.

По ходу матча играть становилось лучше и проще. У нас очень мастеровитая команда, много быстрых, хороших игроков. Еще раз повторюсь: результат не тот, на который мы рассчитывали. Мы можем побеждать и будем побеждать.

- Была ли у нас возможность отыграться, когда тренер снял вратаря?

- Да, я думаю, была, но не всегда получается забить, если снимаешь голкипера. Мы находились в их зоне и у нас были шансы, но очень сложно отыграться, когда у противника преимущество в три шайбы.

Напомним, что омский «Авангард» уступил на своей площадке «Нефтехимику» со счетом 1:3.