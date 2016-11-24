Дэвид Бут: Результат не тот, которого мы ждали, но мы будем двигаться вперед
Новичок «Авангарда» американский нападающий Дэвид Бут поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
- Приятно оказаться наконец в игре, на льду, поскольку у меня выдалось очень долгое путешествие практически через полмира. Конечно, результат сегодня не тот, которого я ожидал, которого мне хотелось бы, но мы будем двигаться дальше, вперёд.
- Что случилось
в первом периоде? Мы получили два гола
за 14 секунд.
- Я думаю, что у соперника выдалось по-настоящему потрясающее начало, они воспользовались своими немногочисленными шансами и забросили нам эти шайбы. Не думаю, что мы много позволили им, просто им удалось реализовать те моменты, которые у них были.
По ходу матча играть становилось лучше и проще. У нас очень мастеровитая команда, много быстрых, хороших игроков. Еще раз повторюсь: результат не тот, на который мы рассчитывали. Мы можем побеждать и будем побеждать.
- Была
ли у нас возможность отыграться, когда
тренер снял вратаря?
- Да, я думаю, была, но не всегда получается забить, если снимаешь голкипера. Мы находились в их зоне и у нас были шансы, но очень сложно отыграться, когда у противника преимущество в три шайбы.
Напомним, что омский «Авангард» уступил на своей площадке «Нефтехимику» со счетом 1:3.
Матч
Авангард - Нефтехимик - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Голы:
Гюнге (Брюле, Секстон), 5:35 (0:1). Макаров (Столяров, Полыгалов), 5:49 (0:2). Столяров 13:41 (0:3).
Место и дата
24 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция