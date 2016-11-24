Российские гандболистки с победы стартовали в «Золотой лиге»

Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на турнире «Золотая лига», который проходит в Норвегии. Со счетом 30:23 наши девушки обыграли француженок.

Соперником наших девушек в этом матче стала команда-финалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – сборная Франции. Но и в Бразилии, и на этот раз в Норвегии россиянки оказались сильнее.

Следующий матч сборная России проведет послезавтра против датчанок.

Франция – Россия – 23:30 (11:15)

Россия: Калинина, Уткина, Трусова – Дмитриева (9), Сабирова (5), Сень (3), Вяхирева (3), Судакова (2), Самохина (2), Макеева (1), Жилинскайте (1), Кузнецова (1), Кожокарь (1), Горшенина (1), Скоробогатченко (1).