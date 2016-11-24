«Краснодар» вырвал ничью в матче с «Зальцбургом» и вышел в плей-офф Лиги Европы
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1). Эта ничья гарантировала краснодарскому клубу выход в плей-офф турнира.
Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча.
В
параллельном матче группы I
«Шальке»
дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.
«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.
В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».
Лига
Европы
Групповой этап
5-й тур
Матч
Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)
Голы
Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов
Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур
Предупреждения:
Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция