«Краснодар» вырвал ничью в матче с «Зальцбургом» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1). Эта ничья гарантировала краснодарскому клубу выход в плей-офф турнира.

Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча.

В параллельном матче группы I «Шальке» дома обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.



«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка.

В следующем туре европейского турнира «Краснодар» 8 декабря примет «Ниццу», а австрийская команда отправится в Гельзенкирхен, где в этот же день сыграет с «Шальке».

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