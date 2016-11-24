«Шахтер» разгромил «Коньяспор» в матче Лиги Европы

В четверг «Шахтер» уверено переиграл «Коньяспор» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на поле стадиона «Металлист» в городе Харьков и закончился со счетом 4:0.

Счет в матче уже на 10-й минуте защитник турецкой команды Абдулкерим Бардакчи, срезавший мяч в собственные ворота. На 36-й минуте бразильский полузащитник «Шахтера» Дентиньо удвоил преимущество донецкого клуба. В начале второго тайма хорватский нападающий Эдуардо сделал счет в матче крупным. А на 74-й минуте полузащитник донецкой команды Бернард установил окончательный счет - 4:0.

Напомним, что после этого матча «Шахтер» набрал 15 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы Н. «Коньяспор», набрав одно очко в пяти турах, расположился на последнем месте.

В следующем туре 8 декабря «Шахтер» сыграет с португальской «Брагой» на поле стадиона «Брага Мунисипал». В тот же день «Коньяспор» на своем стадионе примет бельгийский «Гент».