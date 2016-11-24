«Слован» разгромил «Карабах», Комличенко сделал дубль

В четверг чешский «Слован» переиграл азербайджанский «Карабах» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч прошел на поле стадиона «У Нисы» в городе Либерец и закончился со счетом 3:0.

Счет в матче на 11-й минуте встречи открыл полузащитник «Слована» Эгон Вуч. На минуте российский форвард чешской команды Николай Комличенко ударом с 11-метровой отметки удвоил преимущество хозяев. Он же на 63-й минуте игры оформил дубль.

После этой встречи «Слован», набрав четыре очка, замыкает турнирную таблицу группы J. «Карабах» в пяти турах набрал семь очков и расположился на втором месте.

В следующем туре 8 декабря «Слован» в Салониках встретится с местным ПАОК. «Карабах» дома примет итальянскую «Фиорентину».