Голы Коноплянки и Аого принесли победу «Шальке» в матче с «Ниццей»

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Шальке» на своем поле обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

Счет в матче на 14-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Евгений Коноплянка, его партнер по команде Деннис Аого удвоил преимущество немецкой команды, забив за десять минут до конца встречи.

В параллельном матче группы I «Краснодар» сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).

«Шальке» с 15-ю очками лидирует в группе, у «Краснодара» - семь очков, у «Зальцбурга» - четыре, у «Ниццы» - три очка. Немцы и россияне обеспечили себе участие в плей-офф.

В следующем туре европейского турнира команда из Гельзенкирхена 8 декабря на выезде сыграет с «Зальцбургом», а «Ницца» в этот же день примет «Краснодар».

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