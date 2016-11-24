«Спарта» обыграла «Саутгемптон», Караваев отыграл весь матч

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Спарта» дома обыграла «Саутгемптон» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник хозяев поля Намойнесу Коста.

Стоит отметить, что российский защитник пражской команды Вячеслав Караваев провел на поле все 90 минут встречи.

В параллельном матче группы К «Хапоэль Беэр-Шева» одержал волевую победу над «Интером» со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2.

«Спарта» с 12-ю очками лидирует в группе, у «Саутгемптона» и «Хапоэля» по семь очков, у «Интера» - три очка.

В следующем туре чешская команда отправится в Милан, где 8 декабря сыграет с «Интером», а «Саутгемптон» в этот же день примет «Хапоэль».

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