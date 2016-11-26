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День в истории. Вадиму Хамутцких – 47 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

26-го ноября свой 47-й день рождения отмечает прославленный российский волейболист, а ныне тренер Вадим Хамутцких.

Он выступал на позиции связующего. Наибольших успехов добился в составе «Белогорья». Так, Вадим Анатольевич является семикратным чемпионом России и шесть раз побеждал в национальном Кубке. Кроме того, Вадим Хамутцких дважды побеждал в Лиге чемпионов.

В составе сборной России Вадим Хамутцких становился серебряным призером Олимпиады-2000, а на Играх в 2004 и 2008 годах выигрывал «бронзу». В 1999 году в составе национальной команды Вадим Хамутцких побеждал в Кубке мира, а в 2002-м – первенствовал в Мировой лиге.

Будучи тренером (помощником главного тренера) Вадим Хамутцких вместе с «Белогорьем» доходил до финала Кубка России-2015, а в сезоне-2015/2016 выигрывал бронзу чемпионата России.

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