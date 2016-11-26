День в истории. Вадиму Хамутцких – 47 лет!
26-го ноября свой 47-й день рождения
отмечает прославленный российский волейболист, а ныне тренер Вадим Хамутцких.
Он выступал на позиции связующего.
Наибольших успехов добился в составе «Белогорья». Так, Вадим Анатольевич является
семикратным чемпионом России и шесть раз побеждал в национальном Кубке. Кроме
того, Вадим Хамутцких дважды побеждал в Лиге чемпионов.
В составе сборной России Вадим
Хамутцких становился серебряным призером Олимпиады-2000, а на Играх в 2004 и
2008 годах выигрывал «бронзу». В 1999 году в составе национальной команды Вадим
Хамутцких побеждал в Кубке мира, а в 2002-м – первенствовал в Мировой лиге.
Будучи тренером (помощником главного
тренера) Вадим Хамутцких вместе с «Белогорьем» доходил до финала Кубка
России-2015, а в сезоне-2015/2016 выигрывал бронзу чемпионата России.