День в истории. Максиму Левицкому – 44 года!
26-го ноября свой 44-й день рождения
отмечает бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Украины Максим
Левицкий.
Он выступал за украинскую «Таврию»,
новороссийский «Черноморец», французский «Сент-Этьен», московский «Спартак»,
московское «Динамо», новосибирскую «Сибирь», грозненский «Терек», «Ростов» и
«Торпедо-ЗИЛ».
За сборную Украины Максим Левицкий
сыграл восемь матчей, в которых пропустил десять мячей.
В составе московского «Спартака»
Максим Левицкий становился чемпионом России-2001, а в 2002-м становился
бронзовым призером.
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