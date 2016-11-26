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День в истории. Максиму Левицкому – 44 года!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

26-го ноября свой 44-й день рождения отмечает бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Украины Максим Левицкий.

Он выступал за украинскую «Таврию», новороссийский «Черноморец», французский «Сент-Этьен», московский «Спартак», московское «Динамо», новосибирскую «Сибирь», грозненский «Терек», «Ростов» и «Торпедо-ЗИЛ».

За сборную Украины Максим Левицкий сыграл восемь матчей, в которых пропустил десять мячей.

В составе московского «Спартака» Максим Левицкий становился чемпионом России-2001, а в 2002-м становился бронзовым призером.

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