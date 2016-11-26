«Амкар» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 11:30 мск
В субботу в матче
15-го тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар» и тульский «Арсенал».
Их матч пройдет в
Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 11:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 14 туров у «Амкара» было 21 очко. Он находился на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Арсенала» было девять очков. Он шел 15-м.
Матч
Место и дата
26 ноября 11:30, Звезда, Текстовая трансляция
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