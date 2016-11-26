«Амкар» - «Арсенал». Начало текстовой трансляции – 11:30 мск

В субботу в матче 15-го тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар» и тульский «Арсенал».

Их матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 11:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 14 туров у «Амкара» было 21 очко. Он находился на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Арсенала» было девять очков. Он шел 15-м.