ЦСКА – «Рубин». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
В субботу в матче
15-го тура чемпионата России сыграют московский ЦСКА и казанский «Рубин».
Их матч пройдет в
Москве на стадионе ЦСКА и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 14 туров у ЦСКА было 25 очков. Он находился на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Рубина» было 19 очков. Он шел восьмым.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
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