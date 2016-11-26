ЦСКА – «Рубин». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В субботу в матче 15-го тура чемпионата России сыграют московский ЦСКА и казанский «Рубин».

Их матч пройдет в Москве на стадионе ЦСКА и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 14 туров у ЦСКА было 25 очков. Он находился на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Рубина» было 19 очков. Он шел восьмым.