«Локомотив» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В субботу в матче
15-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и «Урал» из
Екатеринбурга.
Их матч пройдет в
Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 17:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 14 туров у «Локомотива» было 16 очков. Он находился на 11-м месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Урала» было 10 очков. Он шел 13-м.
Матч
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 ноября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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