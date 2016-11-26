«Локомотив» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В субботу в матче 15-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и «Урал» из Екатеринбурга.

Их матч пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 14 туров у «Локомотива» было 16 очков. Он находился на 11-м месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Урала» было 10 очков. Он шел 13-м.