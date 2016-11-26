«Терек» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск
В субботу в матче
15-го тура чемпионата России сыграют грозненский «Терек» и московский
«Спартак».
Их матч пройдет в
Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 14 туров у «Терека» было 25 очков. Он находился на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Спартака» было 34 очка. Он шел первым.
Матч
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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