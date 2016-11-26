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«Терек» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу в матче 15-го тура чемпионата России сыграют грозненский «Терек» и московский «Спартак».

Их матч пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 14 туров у «Терека» было 25 очков. Он находился на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Спартака» было 34 очка. Он шел первым.

Матч

Терек - Спартак

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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