«Терек» - «Спартак». Начало текстовой трансляции – 18:00 мск

В субботу в матче 15-го тура чемпионата России сыграют грозненский «Терек» и московский «Спартак».

Их матч пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 14 туров у «Терека» было 25 очков. Он находился на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ. У «Спартака» было 34 очка. Он шел первым.