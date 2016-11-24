Оскар Гарсия: У «Краснодара» был всего один шанс забить, который он с успехом реализовал

Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия подвел итоги встречи с «Краснодаром» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

- Единственное чего нам не хватило, так это реализовать еще одну из пяти возможностей забить гол, - цитирует Гарсию «Матч ТВ». - У «Краснодара» же был всего один шанс забить, который они с успехом реализовали. Я сказал ребятам, что мы можем гордиться этой игрой, мы были лучшей командой, но играли против хорошего противника. Просто так получилось.

- Чего вам не хватило в этом матче?

- Если бы мы забили второй гол, то мяч в наши ворота ничего не значил бы. Игра была нормальная, у нас были шансы победить.

Напомним, Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча. Несмотря на ничью «Краснодар» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.