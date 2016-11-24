Оскар Гарсия: У «Краснодара» был всего один шанс забить, который он с успехом реализовал
Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия подвел итоги встречи с «Краснодаром» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
- Единственное чего нам не хватило, так это реализовать еще одну из пяти возможностей забить гол, - цитирует Гарсию «Матч ТВ». - У «Краснодара» же был всего один шанс забить, который они с успехом реализовали. Я сказал ребятам, что мы можем гордиться этой игрой, мы были лучшей командой, но играли против хорошего противника. Просто так получилось.
- Чего
вам не хватило в этом матче?
- Если бы мы забили второй гол, то мяч в наши ворота ничего не значил бы. Игра была нормальная, у нас были шансы победить.
Напомним, Счет в матче открыл на 37-й минуте полузащитник гостей Мунас Даббур. Нападающий хозяев Федор Смолов установил окончательный счет встречи, забив за пять минут до конца матча. Несмотря на ничью «Краснодар» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
Матч
Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)
Голы
Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов
Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур
Предупреждения:
Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция