АПЛ. 13-й тур. «Бенрли» - «Манчестер Сити», «Челси» - «Тоттенхэм» и другие матчи
Результаты матчей
13-го тура чемпионата Англии.
АПЛ
13-й тур
Матч
Место и дата
26 ноября 15:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 18:00, Энфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 20:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 15:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 19:30, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция
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