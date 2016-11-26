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АПЛ. 13-й тур. «Бенрли» - «Манчестер Сити», «Челси» - «Тоттенхэм» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Англии.

АПЛ

13-й тур

Матч

Бёрнли - Манчестер Сити

Место и дата

26 ноября 15:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

Матч

Халл Сити - Вест Бромвич

Место и дата

26 ноября 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

Матч

Лестер Сити - Мидлсбро

Место и дата

26 ноября 18:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

Матч

Ливерпуль - Сандерленд

Место и дата

26 ноября 18:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

Матч

Суонси - Кристал Пэлас

Место и дата

26 ноября 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

Матч

Челси - Тоттенхэм

Место и дата

26 ноября 20:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Матч

Уотфорд - Сток Сити

Место и дата

27 ноября 15:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал - Борнмут

Место и дата

27 ноября 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм

Место и дата

27 ноября 19:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

Матч

Саутгемптон - Эвертон

Место и дата

27 ноября 19:30, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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