КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс», «Спартак» - «Слован» и другие матчи
Результаты матчей
регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
26 ноября
Матч
Место и дата
26 ноября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Автомобилист - Куньлунь Ред Стар
Место и дата
26 ноября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 17:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 ноября 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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