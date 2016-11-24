Игорь Шалимов: Это худшая наша игра из последних трех
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги встречи с «Зальцбургом» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
«Удовлетворены лишь результатом, который состоялся и тем, что мы вышли в плей-офф Лиги Европы. Игра в нашем исполнении была плохая. В этом заслуга соперника. Я говорил, что «Зальцбург» уже совсем другая команда, она грамотная и на хорошем ходу. Австриец был очень тяжел. Наши? Не могу сказать, что они недонастроились. Мы ребят два дня готовили. Восстановились после игры с «Уралом». Это худшая наша игра из последних трех. Но трагедии делать не будем. Постараемся ее забыть», - приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
Матч
Краснодар - Зальцбург - 1:1 (0:1)
Голы
Даббур 37 (0:1). Смолов 85 (1:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Торбинский, Эбуэ Куасси (Газинский, 46), Перейра (Лаборде, 58), Жоаозиньо (Измайлов, 74), Каборе, Ахмедов, Смолов
Зальцбург: Вальке, Уисдом, Юпамекано, Миранда, Ульмер, Радошевич, Самассеку, Бериша (Шлагер, 89), Гулбрандсен (Хван Хи-Чан, 73), Лазаро, Даббур
Предупреждения:
Калешин, 57; Лаборде, 76 - Бериша, 42
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция