НХЛ. «Колорадо» - «Ванкувер», «Лос-Анджелес» - «Чикаго и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
27 ноября
Матч
Место и дата
27 ноября 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 06:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
27 ноября 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция
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