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НХЛ. «Колорадо» - «Ванкувер», «Лос-Анджелес» - «Чикаго и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Национальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

27 ноября

Матч

Детройт - Монреаль

Место и дата

27 ноября 03:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Оттава - Каролина

Место и дата

27 ноября 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

Матч

Питтсбург - Нью-Джерси

Место и дата

27 ноября 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Торонто - Вашингтон

Место и дата

27 ноября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Флорида - Коламбус

Место и дата

27 ноября 03:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сент-Луис - Миннесота

Место и дата

27 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Колорадо - Ванкувер

Место и дата

27 ноября 06:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Лос-Анджелес - Чикаго

Место и дата

27 ноября 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Хосе - Анахайм

Место и дата

27 ноября 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

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