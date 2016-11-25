Дик Адвокат: В перерыве я поговорил с командой, и второй тайм был очень хорошим

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча против луганской «Зари» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

- Вторая половина игры была для нас очень успешной. Первым таймом я был расстроен. Много было моментов у соперника, но мы справились и не дали забить. Моя команда не смогла продемонстрировать желания победить в первые 45 минут.



В перерыве я поговорил с командой. Второй тайм был хороший. Мы должны продолжать в таком же духе. У нас есть еще один матч.



- Что вы скажете об игре Эменике?

- Самым важным для меня являются победы. Кто был в стартовом составе, а кто нет – это не очень важно. Перед каждой игрой я буду делать выбор в пользу тех или иных футболистов. В матче чемпионата будут играть те, кто сегодня оказался на скамейке запасных. Все должны быть в тонусе, - цитирует Адвоката официальный сайт «Зари».

Счет на 59-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Мирослав Стох. На 67-й минуте Симон Кьяер удвоил преимущество своей команды. Турецкий клуб с десятью очками продолжает лидировать в группе А. Догнать его может «Фейеноорд», если сегодня обыграет на выезде «Манчестер Юнайтед».

Луганская команда с двумя очками - на последней строчке.

В шестом туре 8 декабря «Фенербахче» в гостях встретится с «Фейеноордом», а «Заря» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».