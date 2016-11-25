Дик Адвокат: В перерыве я поговорил с командой, и второй тайм был очень хорошим
Главный
тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча против
луганской «Зари» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом
2:0.
- Вторая половина игры была для нас очень
успешной. Первым таймом я был расстроен. Много было моментов у соперника, но мы
справились и не дали забить. Моя команда не смогла продемонстрировать желания
победить в первые 45 минут.
В перерыве я поговорил с командой. Второй тайм был хороший. Мы должны продолжать в таком же духе. У нас есть еще один матч.
- Что вы скажете об игре Эменике?
- Самым важным для меня являются победы. Кто был в
стартовом составе, а кто нет – это не очень важно. Перед каждой игрой я буду
делать выбор в пользу тех или иных футболистов. В матче чемпионата будут играть
те, кто сегодня оказался на скамейке запасных. Все должны быть в тонусе, -
цитирует Адвоката официальный сайт «Зари».
Счет на 59-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Мирослав Стох. На 67-й минуте Симон Кьяер удвоил преимущество своей команды. Турецкий клуб с десятью очками продолжает лидировать в группе А. Догнать его может «Фейеноорд», если сегодня обыграет на выезде «Манчестер Юнайтед».
Луганская
команда с двумя очками - на последней строчке.
В шестом туре 8 декабря «Фенербахче» в гостях встретится с «Фейеноордом», а «Заря» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».
Матч
Фенербахче - Заря - 2:0 (0:0)
Голы
Стох 59 (1:0). Кьяер 67 (2:0).
Состав
Фенербахче: Демирель, Кьяер, Шкртел, Озбайракли, Калдырым, Потук, Топал, Шен (Нойштедтер, 73), Соуза, Эменике (Стох, 46), Соу (Учан, 86)
Заря: Шевченко, Соболь, Каменюка (Опанасенко, 35), Сиваков, Форстер, Гречишкин, Чайковский, Харатин, Караваев, Петряк (Бонавентуре, 57), Кулач (Паулиньо, 69)
Предупреждения:
Шкртел, 90 - Бонавентуре, 66; Соболь, 75
Удаления:
нет - Соболь, 90
Судья:
Харальд Лехнер (Австрия)
Место и дата
24 ноября 19:00, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция