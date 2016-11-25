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Юрий Вернидуб: «Заря» попытается обыграть «Манчестер Юнайтед» и помочь «Фенербахче» пройти дальше

Источник:  ФК «Заря»Комментарии

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

- Думаю, что тем зрителям, которые пришли на стадион поддержать «Фенербахче» игра понравилась, как со стороны своей команды, так и с нашей стороны. Постарались показать хорошую игру. Особенно в первом тайме. Мое мнение – мы полностью переигрывали соперника в первой половине матча, но не смогли забить.

Во втором тайме была равная игра до пропущенного мяча. После того, как пропустили, видимо где-то произошел надлом. Пропустили второй. Хотя, пропустив во второй раз, мы все равно шли вперед в надежде забить гол. Не получилось. Это спорт. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. От всей души поздравляю «Фенербахче» с победой и желаю дойти до финала.

- Учитывая результат сегодняшнего матча, какой будет ваша задача на матч против «Манчестер Юнайтед»?
- Все билеты проданы на этот матч. Будет аншлаг. Нам бы очень хотелось сыграть эту игру как можно лучше. Нужно, как минимум, не проиграть и помочь тем самым «Фенербахче» пройти дальше. На данный момент, считаю, что стамбульский клуб заслуживает этого больше. Хотя игра, безусловно, ожидается нелегкая. У МЮ будет повод прилететь в Одессу основным составом. Им нельзя рисковать, - цитирует Вернидуба официальный сайт «Зари».

Счет на 59-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Мирослав Стох. На 67-й минуте Симон Кьяер удвоил преимущество своей команды. Турецкий клуб с десятью очками продолжает лидировать в группе А. Догнать его может «Фейеноорд», если сегодня обыграет на выезде «Манчестер Юнайтед».

Луганская команда с двумя очками - на последней строчке. В шестом туре 8 декабря «Фенербахче» в гостях встретится с «Фейеноордом», а «Заря» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».

Матч

Фенербахче - Заря - 2:0 (0:0)

Голы

Стох 59 (1:0). Кьяер 67 (2:0).

Состав

Фенербахче: Демирель, Кьяер, Шкртел, Озбайракли, Калдырым, Потук, Топал, Шен (Нойштедтер, 73), Соуза, Эменике (Стох, 46), Соу (Учан, 86)

Заря: Шевченко, Соболь, Каменюка (Опанасенко, 35), Сиваков, Форстер, Гречишкин, Чайковский, Харатин, Караваев, Петряк (Бонавентуре, 57), Кулач (Паулиньо, 69)

Предупреждения:

Шкртел, 90 - Бонавентуре, 66; Соболь, 75

Удаления:

нет - Соболь, 90

Судья:

Харальд Лехнер (Австрия)

Место и дата

24 ноября 19:00, Шюкрю Сараджоглу, Онлайн-трансляция

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