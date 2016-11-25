ESL анонсировала дату и место проведения ESL One Cologne 2017
Компания ESL анонсировала дату и место проведения турнира ESL One Cologne 2017 по CS:GO.
LAN-финал турнира пройдет с 7 по 9 июля в спортивном комплексе «Ланксесс-Арена», вместимостью 20 000 человек.
Напомним, что на ESL One Cologne 2016 победителем стала бразильская команда SK Gaming, которая в финале победила пятерку из Team Liquid со счетом 2:0 и заработала 500 000 долларов. Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов.
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