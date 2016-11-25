Станимир Стойлов: «Астана» заслуженно победила АПОЭЛ, показав волю и характер
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тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча против
АПОЭЛа Лиге Европы. Напомним, что его
команда победила со счетом 2:1.
— Я очень рад, что мои футболисты одержали
победу. Мы провели хороший сезон. Впереди еще одна игра на выезде.
«Астана» показала характер, волю. Счет матча закономерен. Даже в первом
тайме у нас были моменты, но АПОЭЛ забил великолепный гол. Считаю,
что сегодня мы были лучше.
— Почему у «Астаны» сегодня не получались позиционное нападение?
— Думаю, у команды были моменты, но нужно понимать, что АПОЭЛ опытная команда, которой сложно создать моменты. Да у нас были моменты, которые мы упустили — это наша старая проблема, у нас она с начала сезона. Азат Нургалиев, Танат Нусербаев играли, пропустив много после травм, поэтому не было много возможностей для внесения изменений в игре, - цитирует Стойлова Sports.kz.
Матч
Голы
Эфрем 31 (0:1). Аничич 59 (1:1). Деспотович 84 (2:1).
Состав
Астана: Эрич, Бейсебеков, Шитов (Нусербаев, 77), Шомко, Логвиненко, Аничич, Каньяс, Максимович, Мужиков (Нургалиев, 81), Деспотович, Кабананга (Малый, 90)
АПОЭЛ: Ватерман, Астиц, Лаго, Миланов, Карлао, Мораиш, Винициус, Алонефтис (Артиматас, 35), Эфрем (Янниотас, 81), де Камарго (Вандер, 63), Сотириу
Предупреждения:
Шомко, 2; Максимович, 87; Аничич, 89; Кабананга, 90 - Мораиш, 75
Удаления:
нет - Астиц, 33
Судья:
Кевин Блом (Голландия)
Место и дата
24 ноября 19:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция