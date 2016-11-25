Карякин уступил Карлсену в десятой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли десятую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. Победу одержал норвежский гроссмейстер.

В десятой партии россиянин играл черными фигурами. Таким образом, после десяти партий счет в матче вновь стал равным – 5:5. За ходом партии вы могли следить ЗДЕСЬ.

Если после 12 партий счет будет равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Призовой фонд матча – один миллион долларов.



