Карякин уступил Карлсену в десятой партии матча за шахматную корону
Российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли десятую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. Победу одержал норвежский гроссмейстер.
Если после 12 партий счет будет равным, то будет назначен тай-брейк, где гроссмейстеры сыграют партии с укороченным контролем, а затем, при необходимости, блиц и «армагеддон» – мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.
Призовой
фонд матча – один миллион долларов.
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