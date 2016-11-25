Хет-трик Джеко помог «Роме» обыграть чешскую «Викторию»

Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы между римской «Ромой» и чешской «Викторией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».

Три мяча в активе форварда римлян Эдина Джеко. Еще один гол в активе Диего Перотти. У чешского клуба отличился Мартин Земан.

«Рома» набрала 11 очков и досрочно обеспечила себе выход из группы и первое место. У «Виктории» три очка и последнее место в группе Е.

Лига Европы

Группа Е

5-й тур