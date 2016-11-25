Хет-трик Джеко помог «Роме» обыграть чешскую «Викторию»
Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы
между римской «Ромой» и чешской «Викторией» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».
Три мяча в активе форварда римлян Эдина Джеко.
Еще один гол в активе Диего Перотти. У чешского клуба отличился Мартин Земан.
«Рома» набрала 11 очков и досрочно обеспечила
себе выход из группы и первое место. У «Виктории» три очка и последнее место в
группе Е.
Лига Европы
Группа Е
5-й тур
Матч
Голы
Джеко 11 (1:0). Земан 18 (1:1). Джеко 61 (2:1). Перотти 82 (3:1). Джеко 88 (4:1).
Состав
Рома: Алисон, Эмерсон, Фацио, Бруно Перес, Рюдигер, Строотман (Герсон, 89), Наингголан, Паредес, Салах (Де Росси, 83), Джеко, Итурбе (Перотти, 63)
Виктория: Козачик, Матею, Гейда, Лимберски, Земан, Копич (Дюриш, 63), Коваржик, Петржела, Грошовски, Громада, Крменчик (Бакош, 75)
Предупреждения:
Наингголан, 45 - Матею, 27; Земан, 56; Петржела, 77
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
24 ноября 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция