Голы Руни и Маты помогли «МЮ» обыграть «Фейеноорд»
Матч пятого тура группового турнира Лиги Европы
между «Манчестер Юнайтед» и «Фейеноордом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 4:0 в пользу «МЮ»
В составе английского клуба отличились Уэйн
Руни, Хуан Мата и Джесси Лингард, а Брэд Джонс поразил собственные ворота. «МЮ» набрал девять
очков и вышел на второе место в группе А. «Фейеноорд» идет третьим с семью
очками. Лидирует с десятью очками «Фенербахче», последней идет «Заря» - два
очка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию
матча.
Лига Европы
5-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Фейеноорд - 4:0 (1:0)
Голы
Руни 34 (1:0). Мата 69 (2:0). Джонс 75 (3:0 - автогол). Лингард 90 (4:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Блинд, Шоу, Погба, Мата (Рэшфорд, 71), Мхитарян (Лингард, 81), Валенсия, Кэррик, Ибрагимович, Руни (Депай, 81)
Фейеноорд: Джонс, Нелом, ван дер Хейден, Тапиа, Карсдорп, де Вильенья, Торнстра (Гюлден, 78), Даммерс, Кюйт (Бергейс, 61), Элиа, Йоргенсен (Крамер, 73)
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
24 ноября 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
В
шестом туре 8 декабря «Фенербахче» в гостях встретится с «Фейеноордом», а
«Заря» в тот же день примет «Манчестер Юнайтед».