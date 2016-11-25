«Атлетик» обыграл «Сассуоло» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы
Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы
между «Атлетиком» и «Сассуоло» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
3:2 в пользу «Атлетика».
В составе победителей отличились Рауль Гарсия,
Арис Адуриц и Иньиго Лекуэ. У «Сассуоло» забил Антонио Рагуса, а Микел
Баленсиага поразил собственные ворота.
По итогам пятого тура определились участники
плей-офф Лиги Европы от группы F.
У «Генка» и «Атлетика» по девять очков перед последним туром, они проходят
дальше. У «Рапида» и «Сассуоло» по пять очков.
Лига Европы
Группа F
5-й тур
Матч
Атлетик - Сассуоло - 3:2 (1:1)
Голы
Балензиага 2 (0:1 - автогол). Гарсия 10 (1:1). Адурис 58 (2:1). Лекуе 79 (3:1). Рагуза 83 (3:2).
Состав
Атлетик: Эррерин, Лекуе, Альварес, Балензиага, Лапорте, Сан Хосе, Беньят, Гарсия, Адурис (Мерино, 88), Муньяин (Рико, 72), Уильямс (Боведа, 61)
Сассуоло: Консильи, Гаццола, Лирола, Ачерби, Каннаваро, Маньянелли, Бьондини (Матри, 71), Риччи, Пеллегрини (Миссироли, 70), Рагуза, Дефрель (Политано, 77)
Предупреждения:
Гарсия, 37; Адурис, 52; Лапорте, 76 - Ачерби, 72; Рагуза, 78; Маньянелли, 90; Миссироли, 90
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
24 ноября 23:05, Сан Мамес, Онлайн-трансляция