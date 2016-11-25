АЗ обыграл «Дандолк» и вышел на второе место в группе, где выступает «Зенит»
Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы
между «Дандолком» и АЗ завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу клуба из Алкмара.
Единственный мяч забил Ваутер Вегорст. АЗ
набрал пять очков и вышел на второе место в группе D. Лидирует, напомним, «Зенит»,
у которого 15 очков. По четыре очка перед последним туром имеют в активе «Дандолк»
и «Маккаби».
Лига Европы
Группа D
5-й тур
Матч
Голы
Вегорст 10 (0:1).
Состав
Дандолк: Роджерс, Гатленд, Мэсси, Гэннон, Бойл, Бенсон, Финн, О'Доннел (Маунтни, 42), Хорган, Килдафф (Макмиллан, 77), Макэлени (Шилз, 80)
Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Влаар, Люккассен, Риенстра, Джаханбахш (Соуза, 75), Вуйтенс, Танкович (Оуведжан, 79), Вегорст (Фрайдей, 87), Сьютенс
Предупреждения:
нет - Вуйтенс, 81
Судья:
Иштван Вад (Венгрия)
Место и дата
24 ноября 23:05, Ориэль Парк, Онлайн-трансляция