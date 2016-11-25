АЗ обыграл «Дандолк» и вышел на второе место в группе, где выступает «Зенит»

Дик Адвокат: В перерыве я поговорил с командой, и второй тайм был очень хорошим

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча против луганской «Зари» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.